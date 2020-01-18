Платная парковка появится на 80 улицах в Москве
Изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей
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В Москве платная парковка появится еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля. Уточняется, что изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей.
- Это улицы, где местным жителям не хватает мест для парковки, где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов, - отметили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
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ИСТОЧНИК KP.RU