Платная парковка появится на 80 улицах в Москве

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:16:05+03:00

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В Москве платная парковка появится еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля. Уточняется, что изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей.

- Это улицы, где местным жителям не хватает мест для парковки, где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов, - отметили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

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ИСТОЧНИК KP.RU