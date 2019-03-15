2019-03-15T13:46:56+03:00
Авто

Москвичи спасаются от платных парковок с помощью велосипедных замков

Пользователи соцсетей активно обсуждают странный лайфхак, а инспекторы ломают голову, как наказать нарушителей закона
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Трос не позволит эвакуировать машины с улицы.Трос не позволит эвакуировать машины с улицы.
Изменить размер текста:

Голь, как известно, на выдумки хитра. Но владельцев автомобилей с фотоснимка, который на днях взорвал автомобильные сообщества Москвы, голью не назовешь. Стоимость иномарок более миллиона рублей, а вот денег на то чтобы оплатить стоянку на платных парковочных местах у владельцев почему-то нет. Не платить и нарушать закон они открыто призывают и других автомобилистов. Правда, способ настолько странный, что вряд ли кому-то придет в голову им воспользоваться.

Повторять это настоятельно не рекомендуем. Итак два автомобиля припаркованы максимально близко друг к другу. Через дверные ручки обоих машин продет тросовый замок (такие часто используют для защиты велосипедов от воришек Ред.). Ну и последний штрих - сняты государственные номерные знаки.

- Из-за троса, который соединил две машины, их не смогут эвакуировать. Сотрудники не могут разрезать трос, так это подпадает под статью "порча чужого имущества". Штраф выписать тоже не получится - без госномера сделать это невозможно, - рассказал о своем лайфхаке владелец одной из машин.

В комментариях пользователи социальных сетей предложили инспекторам ставить таким хитрецам блокираторы на колеса и выписывать повышенные штрафы.

По данным АМПП, ежедневно в Москве на штрафстоянки эвакуируют 10 автомобилей без госномеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парковка в центре Москвы подорожала почти вдвое

Корреспондент «КП» прокатилась по центру столицы и проверила, помогло ли это разгрузить улицы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В МИД РФ призвали не политизировать процесс оказания гумпомощи Сирии
США продлил срок завершения операций с бумаги для «дочек» PDVSA
Тело Игоря Малашенко доставят в Москву в субботу
Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов
Певец Тото Кутуньо не был уведомлен о запрете на въезд на Украину
Брошенная в московской квартире девочка пробудет в больнице еще 10 дней
Boeing, летевший из Мирного в Москву, экстренно сел в Сыктывкаре
В Подмосковье злоумышленник украл из салона связи 129 тысяч рублей
Адвокат Бутиной считает, что она сможет выйти на свободу уже в апреле
Власти новозеландского Крайстчерча сняли режим ЧП после стрельбы в мечетях
Россиян среди пострадавших в результате стрельбы в Новой Зеландии нет
Путин считает, что "дело Калви" не должно влиять на инвестклимат в РФ
Глава МИД ФРГ: выход США и России из ДРСМД поставит под угрозу безопасность в Европе
После переезда чиновников в Москву-Сити их кабинеты отдадут под общественные цели
Лидеры России узнали, как губернаторы формируют команды
Поездка делегации Совфеда в США отменена
Володин поздравил крымчан с 5-летием воссоединения полуострова с РФ
Центробанк отозвал лицензию у страховой компании "Сибирский спас"
В Госдепе назвали 50 потенциально опасных для США стран
Американцы сняли флаг США со своего посольства в Венесуэле
В молочный ГОСТ могут внести изменения, касающиеся антибиотиков
Патриарх Кирилл попросил Росимущество передать музей Рублева РПЦ
Полиция Новой Зеландии прекратила поиски подозреваемых в стрельбе
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49 человек