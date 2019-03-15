Москвичи спасаются от платных парковок с помощью велосипедных замков

Голь, как известно, на выдумки хитра. Но владельцев автомобилей с фотоснимка, который на днях взорвал автомобильные сообщества Москвы, голью не назовешь. Стоимость иномарок более миллиона рублей, а вот денег на то чтобы оплатить стоянку на платных парковочных местах у владельцев почему-то нет. Не платить и нарушать закон они открыто призывают и других автомобилистов. Правда, способ настолько странный, что вряд ли кому-то придет в голову им воспользоваться.

Повторять это настоятельно не рекомендуем. Итак два автомобиля припаркованы максимально близко друг к другу. Через дверные ручки обоих машин продет тросовый замок (такие часто используют для защиты велосипедов от воришек Ред.). Ну и последний штрих - сняты государственные номерные знаки.

- Из-за троса, который соединил две машины, их не смогут эвакуировать. Сотрудники не могут разрезать трос, так это подпадает под статью "порча чужого имущества". Штраф выписать тоже не получится - без госномера сделать это невозможно, - рассказал о своем лайфхаке владелец одной из машин.

В комментариях пользователи социальных сетей предложили инспекторам ставить таким хитрецам блокираторы на колеса и выписывать повышенные штрафы.

По данным АМПП, ежедневно в Москве на штрафстоянки эвакуируют 10 автомобилей без госномеров.

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