Мединский ответил на заявление Польши о пострадавших от СССР культурных ценностях

18 Янв. 2020 2020-01-18T21:16:25+03:00

Исполняющий обязанности министра культуры РФ отметил, что Россия не вступит в переговоры с Варшавой по данному вопросу

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Исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский ответил на заявление МИД Польши о том, что в результате деятельности СССР пострадал ряд произведений искусства.

Мединский отметил, что перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.

- Ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только Российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться, - заявил исполняющий обязанности министра культуры РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU