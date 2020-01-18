2020-01-18T21:16:25+03:00
Общество

Мединский ответил на заявление Польши о пострадавших от СССР культурных ценностях

Исполняющий обязанности министра культуры РФ отметил, что Россия не вступит в переговоры с Варшавой по данному вопросу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский ответил на заявление МИД Польши о том, что в результате деятельности СССР пострадал ряд произведений искусства.

Мединский отметил, что перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.

- Ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только Российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться, - заявил исполняющий обязанности министра культуры РФ.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мединский ответил на заявление Польши о пострадавших от СССР культурных ценностях
В Германии подтвердили участие Сараджа и Хафтара в берлинской конференции по Ливии
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
"Лучше не возвращаться": Путин оценил возможность бессрочного пребывания президента у власти
"Моральные уроды": Путин раскритиковал противников поддержки семей с детьми
Путин пообещал "заткнуть рот" тем, кто переписывает историю
Польша обвинила Россию в уничтожении картин XVI века
"Это какое-то издевательство!": Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
На Украине оценили позитивный эффект от газового контракта с Россией
Тегеран передаст Украине "черные ящики" со сбитого украинского Boeing
Путин заявил, что всем ветеранам войны к годовщине Победы выплатят 75 тысяч рублей
В московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу