Мединский ответил на заявление Польши о пострадавших от СССР культурных ценностях
Исполняющий обязанности министра культуры РФ отметил, что Россия не вступит в переговоры с Варшавой по данному вопросу
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Исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский ответил на заявление МИД Польши о том, что в результате деятельности СССР пострадал ряд произведений искусства.
Мединский отметил, что перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.
- Ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только Российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться, - заявил исполняющий обязанности министра культуры РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU