18 Янв. 2020 2020-01-18T21:48:05+03:00

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В Букингемском дворце сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут использовать свои титулы.

Напомним, в начале месяца супруги отказались от своих королевских полномочий. В среду, 8 января Меган Маркл и принц Гарри сообщили в Instagram о своем намерении отказаться от обязанностей и полномочий членов королевской семьи Великобритании.

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ИСТОЧНИК KP.RU