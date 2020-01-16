Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий

16 Янв. 2020 2020-01-16T00:26:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Супруги принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет с момента их отказа от королевских привилегий и отъезда из Великобритании. Они прибыли в канадский город Ванкувер, где посетили женский кризисный центр. Фотографии оттуда Меган выложила в Facebook.

- Посмотрите, с кем мы сегодня имели честь пить чай! Герцогиня Сассекская Меган Маркл заглянула к нам в гости, чтобы обсудить насущные вопросы, касающиеся женщин, - написала на своей странице в популярной соцсети одна из сотрудниц центра.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Великобритании разразился грандиозный скандал. Принц Гарри решил разорвать многовековые монаршие традиции и вместе с супругой Меган Маркл сделал сенсационное заявление: они слагают с себя обязанности, связанные с королевской семьей, отказываются от финансовой помощи и будут жить отныне на два дома - в Британии и в Северной Америке. Королева Елизавета II решила поддержать одиозный поступок внука.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753824" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU