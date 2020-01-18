Пассажирский лайнер экстренно сел в Ханты-Мансийске

18 Янв. 2020 2020-01-18T22:59:55+03:00

В полете командир доложил об утечке топлива и запросил экстренную посадку

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Пассажирский самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске. Уточняется, что лайнер ATR72 выполнял рейс из Екатеринбурга в Сургут.

- В полете командир доложил об утечке топлива и запросил экстренную посадку в Ханты-Мансийске. Самолет благополучно совершил вынужденную посадку, - сообщил источник.

На данный момент самолет обследуют техники. Пассажирам в ближайшее время будет предоставлен резервный борт.

- Командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме, - сообщили "Интерфакс" в авиакомпании "ЮТэйр".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что прошлым летом в Москве совершил экстренную посадку самолет Air Astana из-за технической неисправности. Во время полета на специальном табло появилось сообщение о низком давлении масла в одном из двигателей.

ИСТОЧНИК KP.RU