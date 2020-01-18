2020-01-18T22:59:55+03:00
Общество

Пассажирский лайнер экстренно сел в Ханты-Мансийске

В полете командир доложил об утечке топлива и запросил экстренную посадку
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Пассажирский лайнер экстренно сел в Ханты-МансийскеПассажирский лайнер экстренно сел в Ханты-МансийскеФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Пассажирский самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске. Уточняется, что лайнер ATR72 выполнял рейс из Екатеринбурга в Сургут.

- В полете командир доложил об утечке топлива и запросил экстренную посадку в Ханты-Мансийске. Самолет благополучно совершил вынужденную посадку, - сообщил источник.

На данный момент самолет обследуют техники. Пассажирам в ближайшее время будет предоставлен резервный борт.

- Командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме, - сообщили "Интерфакс" в авиакомпании "ЮТэйр".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что прошлым летом в Москве совершил экстренную посадку самолет Air Astana из-за технической неисправности. Во время полета на специальном табло появилось сообщение о низком давлении масла в одном из двигателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажирский лайнер экстренно сел в Ханты-Мансийске
"Нужно относиться к этому спокойно": Медведев прокомментировал отставку правительства РФ
Принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут использовать свои титулы
В Минобороны РФ сообщили об атаке десятков боевиков на сирийскую армию
Мединский ответил на заявление Польши о пострадавших от СССР культурных ценностях
В Германии подтвердили участие Сараджа и Хафтара в берлинской конференции по Ливии
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
"Лучше не возвращаться": Путин оценил возможность бессрочного пребывания президента у власти
"Моральные уроды": Путин раскритиковал противников поддержки семей с детьми
Путин пообещал "заткнуть рот" тем, кто переписывает историю
Польша обвинила Россию в уничтожении картин XVI века
"Это какое-то издевательство!": Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
На Украине оценили позитивный эффект от газового контракта с Россией
Тегеран передаст Украине "черные ящики" со сбитого украинского Boeing
Путин заявил, что всем ветеранам войны к годовщине Победы выплатят 75 тысяч рублей
В московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу