2020-01-19T09:02:18+03:00
Общество

Ученые рассказали об опасности рыбных и крабовых палочек

Производство этих продуктов приводит к загрязнению атмосферы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ученые рассказали об опасности рыбных и крабовых палочек. Фото: Вадим Жернов/ТАСУченые рассказали об опасности рыбных и крабовых палочек. Фото: Вадим Жернов/ТАС
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Рыбные палочки и искусственное крабовое мясо «сурими» вредны для экологии. Об этом рассказали учёные из Калифорнийского университета в США, изучив процесс производства продуктов.

Как сообщают исследователи, сам процесс вылова сравнительно экологичен, однако наибольший вред окружающей среде приносят суда-контейнеровозы, доставляющие на заводы выловленную рыбу.

Зачастую производители используют более дешёвое и низкокачественное горючее с большим объёмам вредных веществ, в том числе диоксида серы, который относится к одним из основных загрязнителей воздуха. Этот газ приводит к болезням дыхательных путей, более того - к раковым и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Напомним, накануне ученые предрекли падение уровня интеллекта человечества из-за повышенного содержания углекислого газа в атмосфере. В худшем случае уровень интеллекта упадет на 50 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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