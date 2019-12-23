2019-12-23T18:44:11+03:00
В мире

Ученые предрекли падение уровня интеллекта человечества из-за углекислого газа в атмосфере

В худшем сценарии развития событий уровень интеллекта упадет на 50 процентов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: фотобанк ЛориФото: фотобанк Лори
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Экологическая ситуация может привести к снижению уровня интеллекта человека. Группа исследователей из Университета Колорадо в Боулдере провели анализ, насколько влияет повышенное содержание углекислого газа в атмосфере на когнитивные способности. Ученые рассмотрели проблему повышения уровня CO 2 в атмосфере и его влияние на обучение детей в классе.

Они заметили, что умственные способности учеников значительно снижаются при высокой концентрации углекислого газа в помещении. Проблему можно решить просто проветрив класс.

- Но что происходит, когда свежий воздух имеет высокий уровень СО 2? - приводит исследование портале Phys.org.

По расчетам ученых в 2100 году уровень интеллекта человечества упадет на 25 процентов. В случае, если уровень углекислого газа в атмосфере будет повышаться, то снижение умственных способностей может достичь 50 процентов.

- Эту проблему можно предотвратить только путем прекращения выбросов CO 2, - сказано в исследовании.

Другое исследование показало, что сахар и ожирение отрицательно сказываются на умственные способности человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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