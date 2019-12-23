Ученые предрекли падение уровня интеллекта человечества из-за углекислого газа в атмосфере
Экологическая ситуация может привести к снижению уровня интеллекта человека. Группа исследователей из Университета Колорадо в Боулдере провели анализ, насколько влияет повышенное содержание углекислого газа в атмосфере на когнитивные способности. Ученые рассмотрели проблему повышения уровня CO 2 в атмосфере и его влияние на обучение детей в классе.
Они заметили, что умственные способности учеников значительно снижаются при высокой концентрации углекислого газа в помещении. Проблему можно решить просто проветрив класс.
- Но что происходит, когда свежий воздух имеет высокий уровень СО 2? - приводит исследование портале Phys.org.
По расчетам ученых в 2100 году уровень интеллекта человечества упадет на 25 процентов. В случае, если уровень углекислого газа в атмосфере будет повышаться, то снижение умственных способностей может достичь 50 процентов.
- Эту проблему можно предотвратить только путем прекращения выбросов CO 2, - сказано в исследовании.
Другое исследование показало, что сахар и ожирение отрицательно сказываются на умственные способности человека.
ИСТОЧНИК KP.RU