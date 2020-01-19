При столкновении двух автобусов в Алжире погибли 12 человек

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:50:04+03:00

Травмы получили 46 пассажиров, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии

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По меньшей мере 12 человек погибли в результате серьезного ДТП, которое произошло в воскресенье, 19 января, на юге Алжира.

Рано утром близ городка Сатыль в провинции Эль-Уэд столкнулись два пассажирских автобуса. Согласно данным представителей служб гражданской обороны, пострадали 46 человек. Все они доставлены в местные медицинские учреждения. По меньшей мере пятеро пассажиров остаются в тяжелом состоянии.

Местный телеканал En-Nahar уточняет, что расследованием причин аварии займутся следователи алжирской прокуратуры.

Сайт kp.ru писал, что ранее на этой неделе в Китае под землю провалился автобус с пассажирами. Часть людей упала в образовавшийся у остановки провал. Некоторые люди успели отскочить. В результате происшествия шесть человек погибли, 16 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU