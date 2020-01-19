2020-01-19T17:59:36+03:00
Политика

"Поздно спохватились": Соловьев оценил слова Тимошенко о ликвидации Украины

Журналист напомнил, что лидер "Батькивщины" сама неоднократно "сдавала экономический суверенитет" страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Юлия ТимошенкоЮлия ТимошенкоФото: REUTERS
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Российский телеведущий Владимир Соловьев напомнил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сама неоднократно "сдавала суверенитет" Украины, в частности, когда возглавила так называемый "поход в НАТО".

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление политика о том, что Киев попал под "внешнее кураторство", и потому страна оказалась на стадии "ликвидации".

"Это называется "поздно спохватились". Но хотелось бы напомнить, что Юлия Тимошенко давно и уверенно сдавала экономический суверенитет Украины. По большому счету отличия между Тимошенко и Зеленским – стилистические", – сказал Соловьев в интервью газете "Взгляд".

"Комсомолка" попросила известного политолога Ростислава Ищенко прокомментировать заявление лидера "Батькивщины", которая называет президента Украины Владимира Зеленского "марионеткой". Полное интервью с экспертом читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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