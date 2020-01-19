2020-01-19T07:24:56+03:00
Политика

Тимошенко: «Начался процесс ликвидации Украины»

По ее словам, Незалежную с момента обретения независимости «все используют, как хотят»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоЛидер партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоФото: REUTERS
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко решила напугать сограждан заявлением о начале «ликвидации Украины».

«Сейчас моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», - заявила бывший украинский премьер в эфире телеканала ZIK.

По словам Тимошенко, страна уже три десятилетия – с момента обретения независимости – страна находится под внешним «кураторством», потеряла свою «субъектность» в мире и превратилась в некий объект, который «все используют, как хотят».

Она призвала украинцев признать, что период независимости, «когда нужно было жить своим умом и своими интересами», они «потеряли, заменив все это советами извне».

Подводя итог сказанному, Тимошенко заявила, что сегодня для Незалежной наступил момент, когда власти или «сделают выводы» и примут меры, или «позволят окончательно лишить Украину ресурсов и собственности».

Напомним, в начале декабря, перед встречей лидеров «Нормандской четверки», троица главных лидеров нынешней украинской оппозиции – Тимошенко, Порошенко и Вакарчукпризывали украинцев выйти на Майдан

К слову, как писал сайт kp.ru, президент страны Владимир Зеленский однажды заявил, что Тимошенко ушла в оппозицию, «потому что ей не дают сладенького».

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Напомним, в Сеть слили аудиозапись прослушки совещания у премьер-министра, где голоса, похожие на премьер-министра и ряд ответственных министров его Кабинета, обсуждают, как запудрить мозги и заполнить пустоты в голове президента (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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