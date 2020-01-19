2020-01-19T17:11:59+03:00
Политика

Тимошенко ставит на Украине крест

В интервью телеканалу ZIK бывшая премьер незалежной, а ныне лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко сделала заявление о том, что запущен процесс ликвидации ее родины как государства
Игорь ЯКУНИН
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Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко сделала заявление о том, что запущен процесс ликвидации ее родины как государстваЛидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко сделала заявление о том, что запущен процесс ликвидации ее родины как государстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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- Моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины! - рвала русую косу Юлия Владимировна, - И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем.

Бывшая глава кабинета министров, которую критиковали за газовые соглашения с Россией, скорбит по поводу того, что ее страну, окончательно подпавшую под внешнее влияние, «все используют как хотят». Сердце Тимошенко кровью обливается из-за того, что президент Зеленский и стоящие за ним силы отдают Украину под контроль крупных зарубежных финансово-промышленных групп (не называя, впрочем, имена, пароли, явки). А если в зеркало посмотреть? Ведь серьезные аналитики, в том числе и зарубежные, говорил о потере Украиной самостоятельности и переходе ее под внешнее управление во времена, когда как раз Тимошенко и возглавляла самостийное правительство… К самобичеванию перешли, Юлия Владимировна?

«КП» попросила прокомментировать заявления одного из самых ярких политиков Украины известного политолога Ростислава Ищенко.

- Тимошенко в панике: Украина теряет независимость. Но почему она не называет тех, кто управляет страной?

- Внешнее управление Украиной существует с начала 2000-х годов. И Тимошенко сама причастна к установлению такого режима. Беды Украины начались не сегодня, Юлия Владимировна была активнейшим создателем этой системы. Тимошенко вышла в тираж. Ей пора на пенсию.Она не востребована системой, которая сама же создавала — но это ее проблема. Думать надо было лет 20 назад.

- Так кто управляет нашими соседями — США?

- Наверное, она имеет ввиду США. Но она может иметь ввиду и миллиардера Джорджа Сороса как частное лицо. Увы, Украина сейчас вообще не может существовать без внешнего управления. Ведь оппоненты нынешнего руководства тоже говорят, если разобраться, о внешнем управлении. Что плохо. Так выстроена система. Система может менять управляющих, но не может работать вообще без них.

- Тимошенко называет президента Зеленского «марионеткой», а дергающих за ниточки — спекулятивные финансовые круги.

- Ну так это и есть Сорос. Зеленский был марионеткой Коломойского. Но после того, как он отказался увольнять премьера Гончарука — в том числе и под давлением МВФ — Зеленский стал как минимум соучастником в том числе и внешнего соросовского управления. Но миллиардер-спекулянт ведь не один — он работает в контакте с МВФ. И Сорос представляет не США, а демократов, то есть оппозицию Трампа. Выходит, действительно группа международных спекулянтов завязана в управлении Украины.

- Заявление Тимошенко связано с несостоявшейся отставкой их премьера Гончарука?

- Думаю, да. Тимошенко не без оснований рассчитывала на то, что для снятия Гончарука в Раде понадобится, в том числе, и ее фракции «Батькивщина». Думала, к ней обратятся, и она сможет выторговать какие-то преференции. Какие то места в новом правительстве для себя и для своих людей. Премьера не сняли — разочарование. Все пропало!

- Решение о продаже земли могло вызвать демарш Тимошенко?

- Но решение о продаже земель принималось еще в 1990-х! Уже тогда был принят закон, который предусматривал такую возможность, но при том действовал мораторий на продажу. Он из года в год продлевался. А сейчас идут споры о механизме продажи. Допускать или не допускать иностранцев. Кстати, к приватизации сельхозземель Тимошенко тоже причастна. Ведь это при ней десяток крупнейших международных агрохолдингов взяли в аренду сельскохозйственные земли на 49 лет. Она сейчас в оппозиции и ей в очередной раз надо выбираться в политические лидеры, что непросто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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