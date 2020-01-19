2020-01-19T20:09:21+03:00
Политика

Порошенко предложил изгонять врагов из Украины святой водой

Таким напутствием бывший президент поздравил соотечественников с Крещением
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент Украины Петр ПорошенкоЭкс-президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко поздравил своих православных соотечественников с Крещением и выразил надежду на то, что святая вода позволит изгнать врагов из страны.

"Пусть Бог щедро благословит всех украинцев. И пусть иорданская вода выгонит из Украины врага и принесет нам долгожданный справедливый мир", - написал экс-глава государства у себя на странице в Facebook.

Порошенко поздравил украинцев с Крещением

Порошенко поздравил украинцев с Крещением

Кого именно политик подразумевает под врагами, не уточняется. Однако в прошлом году именно так он назвал людей, ставших инициаторами возбуждения против него уголовных дел.

Сайт kp.ru писал, что Порошенко вменяются государственная измена и действия, направленное на насильственное свержение конституционного строя, превышение служебных полномочий и незаконное обогащение. Сам политик все обвинения отвергает и считает, что они направлены не против него, а против целой страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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