Порошенко заявил, что уголовные дела против него инициировали «враги Украины»

СЕГОДНЯ 01:38 2019-05-23T01:45:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя начатые в отношении него уголовные расследования по нескольким делам, заявил, что все это происки врагов, причем не его личных, а «врагов Украины».

«Я считаю, что это есть признак начала парламентской избирательной кампании. Второе — я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины», - заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Порошенко, часть расследований его деятельности во время пребывания на главном государственном посту была инициирована представителями «пятой колонны», причем все уголовные дела, как он утверждает, направлены не против него.

«Уголовное дело по Керченскому проливу — это атака на армию, уголовное дело по томосу — это атака на веру, уголовное дело по закону о языке — это атака на язык. Всё чётко по программе, но ничего у них не выйдет», - убежден экс-лидер Незалежной.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 мая Государственное бюро расследований Украины запустило досудебное расследование против Порошенко по факту возможной государственной измены и действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя или захват власти. А на следующий день, 22 мая, в отношении экс-президента и ряда высших должностных лиц возбудили еще одно дело по факту превышения служебных полномочий и незаконного обогащения.

Речь Петра Порошенко после первых результатов выборов.В предвыборной гонке Порошенко-Зеленский удача не стороне действующего президента. Онлайн трансляция

ИСТОЧНИК KP.RU