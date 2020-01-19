Сирийские боевики убили около 100 человек, начиная с 16 января

19 Янв. 2020 2020-01-19T21:41:04+03:00

В Сирии около 100 человек погибли при атаках боевиков Фото: Александр КОЦ

Среди жертв нападений есть как военные, так и мирные жители

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За последние четыре дня в Сирии от рук боевиков погибли около 100 человек. Такие данные в воскресенье привел руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

"Всего с 16 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибло 47 и ранено 77 военнослужащих Сирийской Арабской Армии, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей", - сообщил генерал-майор.

Он уточнил, что правительственные войска в Идлибской зоне деэскалации были атакованы 16 раз. Также зафиксировано 253 обстрела мирных населенных пунктов. Только за минувшие сутки нападениям подверглись свыше 30 городов и поселков, включая Сараф, Ансар, Тертиях и др.

Ситуация осложняется тем, что боевики стали активно использовать оружие и штатные боеприпасы стран НАТО вместо оружия кустарного производства. Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и не препятствовать выходу мирных жителей через открытые пункты пропуска, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что правительственная армия Сирии возобновила военную операцию в Идлибе в ночь на четверг, 16 января. Решение было принято после того, как боевики одной из террористических группировок нарушили режим прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU