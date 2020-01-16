Сирийские войска возобновили военную операцию в Идлибе

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:43:07+03:00

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Правительственная армия Сирии возобновила военную операцию в Идлибе и в ночь на четверг, 16 января, заняла два населенных пункта на востоке провинции - Абу-Джариф и Телль-Хатра.

Решение о наступлении было принято после того, как боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра* нарушили установленный пять дней назад режим прекращения огня. Об ожесточенных боях в Идлибе сообщила радиостанция Sham FM.

Согласно же данным газеты "Аль-Ватан", в настоящий момент ведется артподготовка в южных окрестностях Алеппо, где правительственная армия наносит удары по форпостам террористов в Хан-Тоумане, Халсе и Эз-Зербе.

Ожидается, что операция против Джебхат ан-Нусры* избавит крупнейший мегаполис Сирии от минометных обстрелов и вернет участки шоссе Алеппо - Дамаск и Алеппо - Латакия под контроль официальных властей.

Сайт kp.ru писал, что сирийская армия ведет борьбу не только с этой, но и с другими экстремистскими группировками.

* - запрещенная в России террористическая группировка.

ИСТОЧНИК KP.RU