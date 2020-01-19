2020-01-19T21:23:30+03:00
Спорт

"Нам тоже нужен реванш": Нурмагомедов согласен на бой с Макгрегором за $100 млн

Отец российского бойца MMA назвал условие проведения схватки с ирландцем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова согласен на проведение нового боя между своим сыном и ирландцем Конором Макгрегором, но лишь при одном условии.

Абдулманап Нурмагомедов рассчитывает заработать на этой схватке 100 миллионов долларов. С точки зрения спортивного азарта сделка Хабибу неинтересна.

"Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать, раз ему нужен этот бой", - цитирует РИА Новости Нурмагомедова-старшего.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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