2020-01-19T23:33:20+03:00
В мире

В Индии испытали баллистическую ракету К-4 для подводных лодок

Запуск производился в светлое время суток
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Индии испытали баллистическую ракету К-4 для подводных лодокВ Индии испытали баллистическую ракету К-4 для подводных лодокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Индии в воскресенье, 19 января успешно провели испытания баллистической ракеты К-4 для подводных лодок. Она способна преодолевать расстояние до 3,5 тысяч километров и нести ядерный заряд. Об этом сообщает агентство ANI, ссылаясь на источники в правительстве страны.

Отмечается, что запуск К-4 производился в светлое время суток с подводной платформы, которая расположена у побережья штата Андхра-Прадеш. Издание отдельно подчеркивает, что данное изделие - одна из двух ракет, которые разрабатываются в Индии для запуска с подводных лодок. Другая ракета - ВО-5 - имеет дальность полета свыше 700 километров.

Сайт kp.ru писал ранее, что в Индии успешно испытали сверхзвуковую ракету-перехватчик, которая была создана специально для национальной системы противоракетной обороны.

Известно, что запуск был произведен с острова Абдула Калама у побережья восточного штата Одиша. Ракета, которая пока не имеет названия, успешно поразила цель на малой высоте на дистанции около 40 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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