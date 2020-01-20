Во имя национальной безопасности: США ужесточит выдачу виз для приезжающих рожать туристок

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:53:47+03:00

В Госдепе заявили, что такие меры также продиктованы криминальной деятельностью, связанной с "родильным туризмом"

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Американские СМИ пишут, что Штаты планируют ужесточить правила выдачи визы туристам, которые приезжают в страну рожать.

В Госдепе так объяснили данное решение: это делается во имя национальной безопасности. Также было подчеркнуто, что такая мера продиктована криминальной деятельностью, которая связана с "родильным туризмом".

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ИСТОЧНИК KP.RU