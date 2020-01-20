2020-01-20T09:21:48+03:00
Общество

В России надпись на бутылках о вреде алкоголя увеличится в несколько раз

С 2021 года подобная надпись должна составлять не менее 10% этикетки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В России надпись на бутылках о вреде алкоголя увеличится в несколько разВ России надпись на бутылках о вреде алкоголя увеличится в несколько разФото: Мария ЛЕНЦ
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В следующем года вступит в силу новый технический регламент "О безопасности алкогольной продукции". Он предусматривает увеличение предупредительной надписи о вреде употребления спиртного.

Так, с 2021 года подобная "предупреждающая" надпись должна составлять не менее 10% площади этикетки.

При этом обеспокоенные производители алкогольной продукции уже сейчас предложили смягчить требования и уменьшить надпись.

На сегодняшний день четких требований к размеру надписи нет. Производители могут расположить ее на контрэтикетке, где высота не превышает 1 мм. Невооруженным глазом рассмотреть ее бывает довольно сложно, пишут "Известия".

При новых же требованиях размер увеличится до 4,5–7 мм.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил запретить продажу детского шампанского. Представители проекта «Трезвая Россия» заявили, что "игрушечные" алкогольные напитки «размывают границы дозволенности». По мнению Брюна, такой напиток подталкивает ребенка к употреблению алкоголя в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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