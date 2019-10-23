Главный нарколог Минздрава предложил запретить продажу детского шампанского
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил о необходимости запретить продажу детского шампанского. По его словам, такой напиток подталкивает ребенка к употреблению алкоголя в будущем.
«Было бы правильным запретить продажу детского шампанского, так как это реклама алкоголя. Такой напиток может подтолкнуть ребенка к употреблению алкоголя в дальнейшем», - передаёт ТАСС слова нарколога.
В свою очередь руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что такие «детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности».
Напомним, что в марте этого года Министерство здравоохранения России завершило разработку законопроект, который увеличивает минимальный возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года. Тогда Хамзаев выступил за ограничение не только высокоградусного алкоголя, но и за запрет продажи «полностью всего алкоголя» до 21 года.
ИСТОЧНИК KP.RU