Главный нарколог Минздрава предложил запретить продажу детского шампанского

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-23T14:45:19+03:00

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил о необходимости запретить продажу детского шампанского. По его словам, такой напиток подталкивает ребенка к употреблению алкоголя в будущем.

«Было бы правильным запретить продажу детского шампанского, так как это реклама алкоголя. Такой напиток может подтолкнуть ребенка к употреблению алкоголя в дальнейшем», - передаёт ТАСС слова нарколога.

В свою очередь руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что такие «детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности».

Напомним, что в марте этого года Министерство здравоохранения России завершило разработку законопроект, который увеличивает минимальный возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года. Тогда Хамзаев выступил за ограничение не только высокоградусного алкоголя, но и за запрет продажи «полностью всего алкоголя» до 21 года.

ИСТОЧНИК KP.RU