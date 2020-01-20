"На 12 градусов выше нормы": Синоптики пообещали москвичам апрельскую погоду

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:45:17+03:00

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На этой неделе температура в Москве превысит климатическую норму на 11-12 градусов. Синоптики заявили, что жителей столицы ждет в ближайшие несколько дней ждет апрельская погода.

В начале недели погоду в центре европейской территории будет определять очередной антициклон. Он распространился к нам из континентальных районов Европы.

Синоптики подчеркнули, что в понедельник в столице потеплеет до плюс 1-3 градусов, а во вторник – до рекордных плюс 3-5 градусов.

При этом, начиная с четверга, из-за направления ветра с западного на северо-западный в Москве похолодает. Так, ожидается, что ночью установятся отрицательные температуры. А в пятницу — легкий мороз, ночью даже до 4–9 градусов ниже нуля, рассказала заведующая лабораторией "Гидрометцентра" Людмила Паршина, пишет "Российская газета".

При этом на севере Центрального округа, в районе Тверской области, неделя начинается с плюс 4 градусов. Во вторник столбик термометров повысится до +5 градусов.. На юге Центрального округа (Воронежская, Тамбовская, Липецкая области) примерно столько же - от минус 1 до плюс 4 градусов.

А в Поволжье будет чуть прохладнее, чем в центре. Минус 4 - плюс 2 градуса. При этом в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае наступившая неделя пройдет без осадков. Днем минус 2 - плюс 3 градуса.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще в ноябре специалисты Гидрометцентра рассказали об опасностях теплой зимы. Этой зимой, как отметили синоптики, во многих регионах России ожидаются высокие температуры. Специалисты заявили, что теплая зима нередко сопровождается сильными осадками, в частности, ледяным дождем, что также вызывает тотальные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU