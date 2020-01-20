2020-01-20T11:28:57+03:00
В мире

"Негодяи и подонки": Премьер-министр Украины рассказал о недобросовестных чиновниках

По словам Алексея Гончарука, они либо уже потеряли, либо скоро лишатся своих коррупционных схем
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Негодяи и подонки": Премьер-министр Украины рассказал о недобросовестных чиновниках"Негодяи и подонки": Премьер-министр Украины рассказал о недобросовестных чиновникахФото: REUTERS
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Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал журналистам, что в местных органах госвласти работают "негодяи и подонки". При этом он подчеркнул, что эти люди либо уже потеряли, либо скоро лишатся своих коррупционных схем.

- Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работают в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись, - заявил премьер Незалежной, сообщает "Украина 24".

Напомним, на днях Алексей Гончарук подал заявление об отставке после скандала с аудиозаписями. Дело в том, что неизвестные "слили" записи в Сеть, на которых украинский премьер критикует деятельность президента Незалежной Владимира Зеленского. При этом сам лидер Украины решил дать второй шанс Гончаруку и правительству, сославшись на то, что сейчас не время увольнять правительство и совершать необдуманные действия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский не принял отставку Алексея Гончарука и спровоцировал новый политический кризис на Украине. Премьер-министр Украины решил уйти после появления скандальных записей прослушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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