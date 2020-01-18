Зеленский не принял отставку Гончарука и спровоцировал новый политический кризис на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать ход заявлению премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое тот подал на имя главы государства после нового «кассетного скандала», ставшего главным событием украинской политической жизни на уходящей неделе.

Напомним, вечером среды в Сеть слили аудиозапись прослушки совещания у премьер-министра, где голоса, похожие на премьер-министра и ряд ответственных министров его Кабинета, обсуждают, как запудрить мозги и заполнить пустоты в голове президента.

- У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов, - откровенничал на записи голос, очень похожий на Гончарука. – Пока у нас не будет у президента в голове ответа на этот вопрос, у него будет пустое место там.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755242" frameborder="0"></iframe> Премьер-министр Украины Гончарук объяснил причины своей отставки.

При этом, если допустить, что это был сам премьер, то 35-летний Гончарук признался, что в экономике он сам профан. А присутствовавший на совещании министр экономики Милованов, напомним, еще раньше в ответ на обвинения Коломойского в дебилизме признал, что он «дебил». «Пустота и туман в голове» президента в речах участников совещания явно не способствовали повышению авторитета в обществе ни президента, ни самого премьер-министра и его Кабинета.

35-летний Гончарук признался, что в экономике он сам профан.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примечательно, что сам Гончарук не стал опровергать подлинность записи. А лишь записал обращение, в котором он сообщил, что это происки и манипуляции врагов, которых его правительство сумело нажить в борьбе за счастье украинских граждан. И выступил в парламенте примерно с тем же текстом, отказавшись отвечать на вопросы депутатов и ушел с трибуны, освистываемый ими и под дружные крики: «Ганьба», сообщив, что подал заявление об отставке самому Зеленскому. И это при том, что глава государства на Украине не может ни назначить, ни снять главу правительства., поскольку это компетенция исключительно Верховной рады Украины, то есть парламента. Гончарук, правда, оговорился, что у него есть и заявление на имя спикера парламента, и что президент может передать его просьбу об отставке в Раду и сам, но глава ВРУ наличие такого документа не подтвердил. Прямо как у Грибоедова: «Шел в комнату, попал в другую».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755210" frameborder="0"></iframe> Ответ Алексея Гончарука на появление скандальных видеозаписей.

Как и ожидалось многими экспертами, Зеленский давать добро отставке и передавать заявление Гончарука в парламент не стал. Вместо этого он «решил дать Гончаруку второй шанс» и провел с ним беседу.

- Вы глубоко в экономике, глубоко во всех современных процессах, во всех процессах, происходящих в правительстве. Наши депутаты этого не знают. И когда они получают законопроекты решительные, иногда непопулярные, реформаторские, и у них нет времени даже нормально с ними ознакомиться, нормально поработать в комитетах – это ненормально. Наладьте этот процесс, наладьте диалог с депутатами, - поручил Зеленский Гончаруку и резюмировал. - Общество в целом и я предоставили вам и правительству большой кредит доверия, потому мне кажется, вы ещё не рассчитались за этот кредит перед нашим обществом, и у вас много энергии это сделать.

Что касается самого скандала, то Зеленский поручил спецслужбам и правоохранительным органам в течение 2-х недель установить всех причастных и обстоятельства записи. Скорее всего, будет дано заключение в русле уже начавших звучать мнений про «монтаж, дубляж и прочие спецэффекты». Хотя те, кто слил запись в интернет, обещают еще. Минимум, 14 не менее интересных «серий». Если они все будут посвящены аналогичной тематике, то Гончаруку лучше сразу заранее заготовить аналогичное количество просьб об отставке, или отксерокопировать одно в необходимом количестве экземпляров, оставив дату открытой. Тем более, что сам парламент по собственной инициативе не может отправить правительство в отставку до истечения года с момента формирования Кабинета министров данного состава.

Безусловно, Зеленский мог бы передать это заявление в парламент, но, как говорят, за ним стоят и МВФ, и Сорос, и сами США. А всю интригу против Гончарука, мол, замутил Игорь Коломойский, который бьется за свои активы на Украине против вышеперечисленных зарубежных игроков. К тому же, отставка правительства и формирование нового состава министров в стране может затянуться на месяцы, поскольку потребует не одного десятка договоренностей политиков, олигархов и тех же зарубежных игроков между собой. Да еще с неясным исходом. Понятно, почему это решение не является оптимальным выходом. Ведь не исключено, что в случае его реализации Киев уже вскоре, кроме нарастания хаоса в управлении страной, почувствовал бы изменение отношения МВФ, Вашингтона и того же Сороса, наводнившего властные структуры страны своими «воспитанниками». И тогда прогнозировать дальнейшее развитие этой истории вряд ли бы кто взялся. Сохранение статус-кво позволило избежать этих рисков. Но породило другие.

Даже если продолжения публикации записей не последует, ситуацию с нарастающим политическим кризисом украинской власти это вряд ли остановит. И Гончарук, и сам Зеленский оказались в дурацком положении. Что касается президента, то одно дело, когда его оскорбляют политические противники, но совсем другие – когда издеваются и унижают, пусть и заочно, члены твоей же команды, причем, подчиненные. Отсутствие внятной реакции на такие выступления воспринимается однозначно проявлением слабости и недееспособности главы государства. Так что дальше можно ждать лишь усиления «наездов» на Зеленского, причем, со всех сторон. Что касается Гончарука и министров правительства, то, помимо признания отсутствия профессионализма в своей деятельности, они уже показали, что не являются не только единомышленниками, но и просто командой. Что не верят в обозначенные цели и не смогут решать поставленные задачи. В конце концов, что противоречия между ними и президентом с течением времени будут только нарастать. И это в условиях, когда личный рейтинг президента Зеленского падает, а его фракция в парламенте «Слуга народа», вляпавшаяся в череду скандалов, уже не является настолько монолитной, какой представлялась в начале работы Рады этого созыва.

Из патовой ситуации, в которую Гончарук загнал Зеленского и себя с правительством было всего два выхода. И, как оказалось – оба, что называется, хуже.

Зато без «зрелищ» избиратели Украины точно не останутся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755353" frameborder="0"></iframe> Зеленский не принял отставку премьера Гончарука.Кроме того, украинский лидер отметил важность укрепления правительства путем проведения кадровых изменений

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