В Подмосковье 90-летняя пенсионерка убила свою невестку топором

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:18:56+03:00

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В подмосковном Чехове 90-летняя пенсионерка убила свою невестку топором. Труп 55-летней женщины был найден в собственной квартире с многочисленными рублеными ранами головы.

По словам родственников и соседей пенсионерки, она страдает шизофренией и стоит на учете в ПНД.

Уточняется, что преступление было совершено на почве бытовой ссоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU