В Подмосковье 90-летняя пенсионерка убила свою невестку топором
Преступница, по словам родственников, страдает шизофренией
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В подмосковном Чехове 90-летняя пенсионерка убила свою невестку топором. Труп 55-летней женщины был найден в собственной квартире с многочисленными рублеными ранами головы.
По словам родственников и соседей пенсионерки, она страдает шизофренией и стоит на учете в ПНД.
Уточняется, что преступление было совершено на почве бытовой ссоры.
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ИСТОЧНИК KP.RU