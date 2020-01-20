Все станции московского метро проверяют из-за сообщений о "минировании"

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:23:28+03:00

Ранее сообщалось о том, что более 100 школ и детсадов проверяют из-за поступившей информации о заложенных бомбах

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В Москве все станции метро проверяют из-за сообщений от анонимного источника и "минировании". Об этом сообщили в экстренных службах города.

Ранее поступила информация о том, что более 100 московских школ и детсадов, а также 20 торговых центров проверяют после сообщений о минировании.

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ИСТОЧНИК KP.RU