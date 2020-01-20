2020-01-20T13:18:03+03:00
Экономика

Две тысячи миллиардеров оказались богаче половины всего населения планеты

Причем большая часть денег находится в руках мужчин, женщины чаще занимаются неоплачиваемым трудом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров превышает накопления 4,6 миллиарда человек с более низкими доходами, а это почти половина всего населения Земли. Такие данные приводятся в исследовании благотворительной организации Oxfam за 2019 год.

Эксперты подсчитали, что капитал 22 богатейших мужчин планеты эквивалентен состоянию всех африканских женщин вместе взятых. И даже если бы отдельно взятый человек ежедневно откладывал по десять тысяч долларов с момента строительства египетских пирамид, а это XXVI век до нашей эры, то к 2020 году его накопления достигли бы лишь пятой части среднего состояния миллиардера из топ-5.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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