Две тысячи миллиардеров оказались богаче половины всего населения планеты

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:18:03+03:00

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Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров превышает накопления 4,6 миллиарда человек с более низкими доходами, а это почти половина всего населения Земли. Такие данные приводятся в исследовании благотворительной организации Oxfam за 2019 год.

Эксперты подсчитали, что капитал 22 богатейших мужчин планеты эквивалентен состоянию всех африканских женщин вместе взятых. И даже если бы отдельно взятый человек ежедневно откладывал по десять тысяч долларов с момента строительства египетских пирамид, а это XXVI век до нашей эры, то к 2020 году его накопления достигли бы лишь пятой части среднего состояния миллиардера из топ-5.

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ИСТОЧНИК KP.RU