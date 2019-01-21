2019-01-21T13:09:47+03:00
Экономика

Миллиардеров в мире стало больше почти вдвое

Разрыв между богатыми и бедными продолжает расти
Александра КОЗЛОВА
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Самым богатым человеком в мире назвали Джеффа Безоса, основателя онлайн гипермаркета AmazonСамым богатым человеком в мире назвали Джеффа Безоса, основателя онлайн гипермаркета AmazonФото: REUTERS
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За последние десять лет количество долларовых миллиардеров в мире увеличилось почти в два раза и составило 2208 человек. А в период с 2017 по 2018 год каждые два дня на планете появляется новый миллиардер. Такие данные обнародовала международная организация Oxfam.

За прошедший год совокупное состояние миллиардеров увеличилось на $900 млрд или на $2,5 млрд в день. Самым богатым человеком в мире назвали Джеффа Безоса, основателя онлайн гипермаркета Amazon. Его состояние оценили в $112 млрд. Если взять хотя бы 1% его имущества, то этим можно было бы покрыть весь бюджет на здравоохранение Эфиопии.

Миллиардеры богатеют, а нищие - беднеют. Доходы 3,8 млрд человек, которые и так живут за чертой бедности, уменьшились на 11%. Согласно данным экспертов, каждый из них живёт менее чем на $5,5 в день. А их общее состояние равняется состоянию 26 богатейших людей планеты.

В огромном разрыве между богатыми и бедными Oxfam винит правительства. Власти не повышают миллиардерам налоги и до сих пор не могут решить проблему с уклонением от их уплаты. Кроме того, в мире нет выделяется достаточно денег на самые обычные государственные услуги - образование и здравоохранение. Очень скоро это станет роскошью, которую смогут себе позволить только обеспеченные люди, пугают эксперты.

Кстати, ситуация в нашей стране ничем от мировой не отличается. За последние два года число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 29 человек. Это следует из рейтингов Forbes. Если в 2016 году их было 77, то в 2018 году в список вошли уже 106 бизнесменов с состоянием более $1 млрд. За эти же два года количество бедных выросло на 1 млн человек, по данным Росстата.

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