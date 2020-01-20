Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:30:00+03:00

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Новым министром обороны Белоруссии стал генерал-майор Виктор Хренин. Освобожденный от исполнения этих обязанностей генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность госсекретаря Совета безопасности республики.

Решения принял президент страны Александр Лукашенко. Он напомнил, что госсекретариат Совбеза является органом, который помогает работать с силовым блоком, а потому во главе всегда ставится очень опытный человек

Станислав Зася, который до недавнего момента является госсекретарем, теперь занимает пост генсека Организации Договора о коллективной безопасности.

"Естественно, oсвободились должности, и я не счёл нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война, и нам с кем-то придется вoевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - цитирует президента агентство БелТА.

Сайт kp.ru писал, что в России, тем временем, тоже происходят перестановки. Накануне новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, а ранее в понедельник стало известно об отставке генпрокурора Юрия Чайки. На его место президент РФ Владимир Путин предложил Игоря Краснова.

ИСТОЧНИК KP.RU