Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии
Новым министром обороны Белоруссии стал генерал-майор Виктор Хренин. Освобожденный от исполнения этих обязанностей генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность госсекретаря Совета безопасности республики.
Решения принял президент страны Александр Лукашенко. Он напомнил, что госсекретариат Совбеза является органом, который помогает работать с силовым блоком, а потому во главе всегда ставится очень опытный человек
Станислав Зася, который до недавнего момента является госсекретарем, теперь занимает пост генсека Организации Договора о коллективной безопасности.
"Естественно, oсвободились должности, и я не счёл нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война, и нам с кем-то придется вoевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - цитирует президента агентство БелТА.
Сайт kp.ru писал, что в России, тем временем, тоже происходят перестановки. Накануне новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, а ранее в понедельник стало известно об отставке генпрокурора Юрия Чайки. На его место президент РФ Владимир Путин предложил Игоря Краснова.
ИСТОЧНИК KP.RU