2020-01-20T13:53:32+03:00
Политика

Путин предложил Игоря Краснова новым генпрокурором

Юрий Чайка покидает пост в связи с переходом на другую работу. Новым генпрокурором может стать Игорь Краснов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Замглавы Следственного комитета РФ Игорь КрасновЗамглавы Следственного комитета РФ Игорь КрасновФото: Следственный комитет России
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Юрий Чайка покидает пост Генерального прокурора России в связи с переходом на другую работу. На освободившую должность президентом страны Владимиром Путиным предложена кандидатура Игоря Краснова, который на настоящий момент является заместителем главы Следственного комитета. Такую информацию предоставили в пресс-службе Кремля.

Предложение было внесено на рассмотрение Совета Федерации России в понедельник, 20 января.

"Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу", - сообщили в пресс-службе.

Известно, что генерал-лейтенанту юстиции Краснову 43 года. На его счету расследования множества громких уголовных дел, включая убийства Бориса Немцова и судьи Эдуарда Чувашова, а также покушение на Анатолия Чубайса, хищение средств при строительстве космодрома "Восточный" и др.

Сайт kp.ru писал, что он неоднократно давал комментарии относительно дела полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко и гибели российских журналистов в ЦАР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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