2020-01-20T16:50:55+03:00
Экономика

Эксперт: после отмены комиссии за оплату ЖКХ банки не понесут убытки

Многие кредитные учреждения и так не брали дополнительные проценты
Елена АКИМОВА
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Банки не понесут убытки, отказавшись от комиссии при оплате коммунальных услугБанки не понесут убытки, отказавшись от комиссии при оплате коммунальных услугФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Эксперт оценил ущерб для банков, который они могут понести в случае отмены комиссии при оплату услуг ЖКХ. По мнению генерального директора компании Frank Research Group Юрия Грибанова, это не отразится на финансовых учреждениях, так как многие уже сейчас предоставляют клиентам возможность совершать операции без дополнительных расходов.

- Банковское сообщество отреагировало позитивно на предложение, так как эта мера не будет сильно болезненной. Многие и так не взимали данную комиссию или она была минимальной, - комментирует ИА «НСН» Грибанов.

Даже если какой-то ущерб будет, то он окажется несущественным, так как кредитная организация в больших объемах зарабатывает на других продуктах и операциях.

- Это кредиты, транзакционные комиссии при оплате карточкой, какие-то инвестиционные продукты, - объяснил эксперт.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что банкам могут запретить брать с россиян комиссию за оплату услуг ЖКХ. Законопроект об этом готовится группой депутатов от «Единой России» и предположительно будет внесен в Госдуму в феврале.

Сейчас комиссия с таких платежей составляет в среднем 0,5-2%. То есть, скажем, с платежа в 6000 рублей от 30 до 120 рублей надо дополнительно отдать банку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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