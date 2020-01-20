2020-01-20T10:52:51+03:00
Экономика

Коммуналка без доплаты: банкам могут запретить брать комиссию за оплату ЖКХ

Сейчас за среднюю однушку-двушку она составляет от нескольких десятков до сотни с лишним рублей. Причем больше всего платят, как правило, пожилые люди
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Банкам могут запретить брать с россиян комиссию за оплату услуг ЖКХ. Законопроект об этом готовится группой депутатов от «Единой России» и предположительно будет внесен в Госдуму в феврале.

Сейчас комиссия с таких платежей составляет в среднем 0,5-2%. То есть, скажем, с платежа в 6000 рублей от 30 до 120 рублей надо дополнительно отдать банку.

Есть и несколько вариантов заплатить за ЖКХ без комиссии.

1) Как минимум, часть крупных банков не берет комиссию, если вы оплачиваете коммуналку онлайн, через личный банковский интернет-кабинет. Но надо самому правильно ввести реквизиты. И это действует не всегда. Как раз у тех банков, через которые все в основном и платят, комиссия при онлайн-оплате есть.

2) В некоторых регионах можно оплатить ЖКХ без «добавки» через местные сайты госуслуг. Но не всегда и зачастую на определенных условиях. Например, в Москве это можно сделать бесплатно через mos.ru, если у вас есть социальная карта москвича.

3) Иногда такая возможность есть, если вы платите напрямую поставщикам услуг — то есть, скажем, за воду на сайте местного водоканала. Это, возможно, если у этого водоканала с какими-то банками заключены партнерские договора. Но опять же — это встречается далеко не всегда и не везде.

4) Тоже иногда коммунальные услуги можно оплатить без комиссии в отделениях Почты России. Но опять-таки — не везде и не все услуги, в каждом регионе все по-своему.

Таким образом, единообразия нет — если хотите сэкономить, надо напрячься, вникнуть в условия разных банков, сравнить варианты. Молодежь на это еще иногда способна, а более старшее поколение обычно поступает привычным с советских времен путем — топает с бумажной квитанцией в кассу банка. Комиссия при таком варианте оплаты самая высокая — как правило, порядка 2%. То есть при оплате коммуналки за двушку-трешку речь идет уже не о копейках, а, как минимум, о более чем сотне рублей каждый месяц.

Вопрос о том, чтобы освободить подобные платежи от комиссий вообще, подымается уже не первый год. В идеале, как считают некоторые эксперты, надо избавить от банковских доплат все обязательные платежи граждан: коммуналку, налоги, госпошлины и т. п. Но такие идеи, естественно, не вызывают восторга у самих банков.

Есть ли шанс, что такая норма будет введена хотя бы для коммунальных платежей? Поскольку инициатива сейчас исходит от крупнейшей думской фракции «Единая Россия» - шансы достаточно велики. Будем следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экономист Делягин: «Силуанов останется, Мантуров, скорее всего, тоже, а вот Орешкин — идеальная фигура для косметических изменений»
Эксперт прокомментировал возможные изменения в экономическом блоке правительства после того, как премьер Медведев объявил об отставке кабинета министров
Новости 24
"Негодяи и подонки": Премьер-министр Украины рассказал о недобросовестных чиновниках
"На 12 градусов выше нормы": Синоптики пообещали москвичам апрельскую погоду
Ростех создаст авиакомпанию, в которой будут лишь российские самолеты
Финляндия заинтересована в запуске скоростной железной дороги до Москвы
Депутатам могут запретить пользоваться гаджетами во время заседаний
В Лондоне неизвестный зарезал троих мужчин
В Госдуме поддержали идею с отменой комиссии при оплате ЖКХ
Япония "преисполнена решимости" подписать мирный договор с Россией
Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Король Instagram проиграл миллион долларов, поставив на победу Серроне
ЭРА-ГЛОНАС поможет автомобилистам с оформлением ДТП
"Не собрать больше налогов, а "обелить рынок": Новый глава ФНС рассказал о задачах налоговой службы
В России надпись на бутылках о вреде алкоголя увеличится в несколько раз
Во имя национальной безопасности: США ужесточит выдачу виз для приезжающих рожать туристок
Средний долг россиян перед банками достиг четверти миллиона рублей
В Госдуме озвучили сроки начала выдачи маткапитала за первого ребенка
Помпео и Эрдоган покинули берлинскую конференцию по Ливии
Россия начала получать от стран-должников деньги за военную технику
Банкам запретят брать комиссию за оплату коммунальных платежей через приложение, терминал или кассу
В Китае от нового типа коронавируса умер третий человек