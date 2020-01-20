Коммуналка без доплаты: банкам могут запретить брать комиссию за оплату ЖКХ

Банкам могут запретить брать с россиян комиссию за оплату услуг ЖКХ. Законопроект об этом готовится группой депутатов от «Единой России» и предположительно будет внесен в Госдуму в феврале.

Сейчас комиссия с таких платежей составляет в среднем 0,5-2%. То есть, скажем, с платежа в 6000 рублей от 30 до 120 рублей надо дополнительно отдать банку.

Есть и несколько вариантов заплатить за ЖКХ без комиссии.

1) Как минимум, часть крупных банков не берет комиссию, если вы оплачиваете коммуналку онлайн, через личный банковский интернет-кабинет. Но надо самому правильно ввести реквизиты. И это действует не всегда. Как раз у тех банков, через которые все в основном и платят, комиссия при онлайн-оплате есть.

2) В некоторых регионах можно оплатить ЖКХ без «добавки» через местные сайты госуслуг. Но не всегда и зачастую на определенных условиях. Например, в Москве это можно сделать бесплатно через mos.ru, если у вас есть социальная карта москвича.

3) Иногда такая возможность есть, если вы платите напрямую поставщикам услуг — то есть, скажем, за воду на сайте местного водоканала. Это, возможно, если у этого водоканала с какими-то банками заключены партнерские договора. Но опять же — это встречается далеко не всегда и не везде.

4) Тоже иногда коммунальные услуги можно оплатить без комиссии в отделениях Почты России. Но опять-таки — не везде и не все услуги, в каждом регионе все по-своему.

Таким образом, единообразия нет — если хотите сэкономить, надо напрячься, вникнуть в условия разных банков, сравнить варианты. Молодежь на это еще иногда способна, а более старшее поколение обычно поступает привычным с советских времен путем — топает с бумажной квитанцией в кассу банка. Комиссия при таком варианте оплаты самая высокая — как правило, порядка 2%. То есть при оплате коммуналки за двушку-трешку речь идет уже не о копейках, а, как минимум, о более чем сотне рублей каждый месяц.

Вопрос о том, чтобы освободить подобные платежи от комиссий вообще, подымается уже не первый год. В идеале, как считают некоторые эксперты, надо избавить от банковских доплат все обязательные платежи граждан: коммуналку, налоги, госпошлины и т. п. Но такие идеи, естественно, не вызывают восторга у самих банков.

Есть ли шанс, что такая норма будет введена хотя бы для коммунальных платежей? Поскольку инициатива сейчас исходит от крупнейшей думской фракции «Единая Россия» - шансы достаточно велики. Будем следить за развитием событий.