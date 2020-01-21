2020-01-21T00:07:00+03:00
Политика

В ДНР ответили на заявление Киева о "силовом возвращении" контроля над Донбассом

На любую попытку наступления обещали ответить "тотальным усмирением"
Мария ИГНАТЬЕВА
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В ДНР ответили на заявление Киева о "силовом возвращении" контроля над ДонбассомВ ДНР ответили на заявление Киева о "силовом возвращении" контроля над ДонбассомФото: REUTERS
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Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал заявление, которое сделали в Киеве относительно возвращения контроля над Донбасом. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос сообщал, что вооруженные силы страны для достижения цели готовы применить силу.

- В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем чего можно ожидать и готовы к любым глупостям со стороны Украины. Любая попытка массированного наступления со стороны Украины закончится для Киева тотальным усмирением", - сказал Бердичевский, - заявил депутат в интервью для РИА Новости.

Он также подчеркнул, что таким образом Киев показывает отсутствие договороспособности и миролюбия. Более того, политик такую риторику с действиями ИГ*.

- Нам давно известны эти планы по зачистке и геноциду Донбасса. Странным и непонятным образом подобные планы и действия "Исламского государства"* оцениваются мировым сообществом как радикализм и терроризм, однако украинское государство до сих пор считается рукопожатым в так вызываемом "цивилизованном" мире Запада, - резюмировал Бердичевский.

Как писал сайт kp.ru, Кривонос озвучил позицию властей, но не стал утверждать, что события будут разворачиваться именно по такому сценарию. По его словам, силовое возвращение Донбасса всего лишь один из вариантов развития событий.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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