2020-01-21T02:47:10+03:00
Происшествия

В Хартуме во время свадьбы прогремел взрыв, погибли семь человек

Ранения получили еще 25
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хартуме во время свадьбы прогремел взрыв, погибли семь человекВ Хартуме во время свадьбы прогремел взрыв, погибли семь человекФото: REUTERS
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В столице Судана в понедельник вечером, 20 января, прогремел взрыв в жилом доме. В результате погибли семь человек, еще 25 получили ранения различной степени тяжести.

По данным местного информационного портала Baj News, в этот момент в здании проходила свадебная церемония. Отмечается, что самодельное взрывное устройство сработало в доме, который расположен в районе Эш-Шегля в Хартуме.

В настоящее время район оцеплен. На место происшествия прибыла полиция, следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Раненые были доставлены в несколько местных больниц. Дополнительно об их состоянии информации не приводится. Известно, что среди них есть дети.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее о взрыве, который также произошел во время свадебной церемонии в Кабуле. Сообщалось о госпитализации по меньшей мере 20 человек. О погибших в результате произошедшего данных не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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