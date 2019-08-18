2019-08-18T00:51:22+03:00
Происшествия

На многолюдной свадьбе в Кабуле прогремел взрыв

По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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При взрыве во время свадьбы в Кабуле пострадали 20 человекПри взрыве во время свадьбы в Кабуле пострадали 20 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На многолюдной свадьбе в Кабуле прогремел взрыв, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана Нусрата Рахими.

Он рассказал, что ЧП случилось в одном из свадебных залов на западе столицы, когда там собрались десятки людей. Взрыв прогремел около 22:40 по местному времени (21:10 мск), раненых развозят по больницам. Точное число пострадавших пока неизвестно, информации о погибших не поступало.

Между тем, агентство France Presse со ссылкой на медицинские службы Кабула сообщает, что госпитализированы не менее 20 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, жертвами взрыва на свадебной церемонии 12 июля в афганском городе Нангархар стали пять человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести. А в результате теракта в Кабуле 7 августа погибли 18 человек, более 100 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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