Новейшие беспилотники НАТО заглянут "вглубь" территории России

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:23:37+03:00

Беспилотные аппараты смогут находиться в воздухе по 30 часов без дозаправки

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Новейшие стратегические беспилотники НАТО смогут следить за происходящим на территории России. По мнению норвежских СМИ, данные аппараты смогут находиться в воздухе без дозаправки по 30 часов подряд.

Датчики и радары беспилотников с высоты в 18 километров смогут фиксировать все происходящее на расстоянии в радиусе 200 километров.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что аппараты "будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны".

Также Столтенберг подчеркнул, что данные беспилотники смогут дать преимущество НАТО, которого нет ни у Китая, ни у России, пишет Verdens Gang.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого году у российских границ провел разведку беспилотник ВВС США. Аппарат провел мониторинг линии разграничения на Донбассе и изучил Черноморское побережье РФ. По данным радаров, американский беспилотник кружил над российской территорией несколько часов, а после отправился на аэродром базирования.

ИСТОЧНИК KP.RU