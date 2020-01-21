2020-01-21T08:21:44+03:00
В мире

"Предстоит еще много работы": Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле

Госсекретарь США отметил, что в скором времени "венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Предстоит еще много работы": Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле"Предстоит еще много работы": Помпео заявил о работе над проектом смены власти в ВенесуэлеФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Штаты совместно с партнерами и союзниками готовят проект смены власти в Венесуэле.

Американский представитель отметил, что в скором времени "венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы".

- Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы - странами всего мира, чтобы добиться этого результата, - подчеркнул Помпео.

По его словам, Штаты планируют работать в том же направлении и дальше. потому что специально разработанная для смены венесуэльского режима стратегия "работает фундаментально", пишет "Интерфакс".

- Мы добьемся свободных выборов нового президента, и тогда венесуэльский народ сможет получить более светлое, лучшее и процветающее будущее, - заявил американский госсекретарь, отметив, что "предстоит сделать еще много работы".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого лета американский лидер Дональд Трамп заблокировал собственность властей Венесуэлы в США. Под указ главы Белого дома попадали Центробанк Боливарианской республики и нефтяная компания PDVSA. Вашингтон активно поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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