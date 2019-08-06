Трамп заблокировал собственность властей Венесуэлы в США
В понедельник, 5 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку активов и собственности властей Венесуэлы на территории Соединенных Штатов. Под действие новых ограничений, в частности, попадают Центробанк Боливарианской республики и нефтяная компания PDVSA.
О своем решении хозяин Белого дома уведомил письмом американский конгресс.
«Я пришёл к выводу, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро», - приводит текст послания Трампа телеканал RT.
Напомним, писал сайт kp.ru, Вашингтон активно поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, который в январе провозгласил себя «временным президентом» страны, а в конце апреля предпринял неудачную попытку государственного переворота.
ИСТОЧНИК KP.RU