2019-08-06T05:52:52+03:00
Политика

Трамп заблокировал собственность властей Венесуэлы в США

Под указ главы Белого дома попадают Центробанк Боливарианской республики и нефтяная компания PDVSA.
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В понедельник, 5 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку активов и собственности властей Венесуэлы на территории Соединенных Штатов. Под действие новых ограничений, в частности, попадают Центробанк Боливарианской республики и нефтяная компания PDVSA.

О своем решении хозяин Белого дома уведомил письмом американский конгресс.

«Я пришёл к выводу, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро», - приводит текст послания Трампа телеканал RT.

Напомним, писал сайт kp.ru, Вашингтон активно поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, который в январе провозгласил себя «временным президентом» страны, а в конце апреля предпринял неудачную попытку государственного переворота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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