ПФР: из-за повышения пенсионного возраста число пенсионеров сократилось на 800 тысяч

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:28:56+03:00

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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что у 800 тысяч россиян из-за повышения пенсионного возраста отложился выход на пенсию. Дроздов также отметил рост числа тех соотечественников, кто уйдет на пенсию досрочно.

- В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тыс. человек, но это нарастающим итогом - с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году, - заявил Антон Дроздов в интервью для "Российской газеты".

Напомним, в России с 2018 года увеличивается возраст выхода на пенсию. Так, к 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Антон Дроздов напомнил, что досрочно в ближайшие годы выйдут на пенсию многодетные мамы. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию женщины, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет - матери троих детей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России с 1 января на полгода увеличился пенсионный возраст. Теперь он составляет 56,5 лет для женщин и 61,5 лет для мужчин. Напомним, повышение пенсионного возраста в стане будет проходить поэтапно.

ИСТОЧНИК KP.RU