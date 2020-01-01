2020-01-01T17:50:34+03:00
Общество

С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст

Выплаты неработающим пенсионерам вырастут на 6,6 процента
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пенсионеров ждет индексация ежемесячных выплатПенсионеров ждет индексация ежемесячных выплатФото: Александр Рюмин/ТАСС
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В России с 1 января на очередные полгода увеличился пенсионный возраст. Теперь он составляет 56,5 лет для женщин и 61,5 лет для мужчин. Напомним, повышение пенсионного возраста в стане будет проходить поэтапно. Переходный период растянется для мужчин (65 лет) до 2028 года, а для женщин - до 2034 года (пенсионный возраст 60 лет).

Изменения ввели для того, чтобы добиться повышения размера пенсий. В этом году размер выплат для неработающих пенсионеров вырастет на 6,6 процентов, в среднем пенсии увеличатся на тысячу рублей. Индексация коснется страховых пенсий, размер которых зависит от стажа, зарплаты, количества накопленных баллов.

Работающих пенсионеров индексация не коснется.

С нового года вступает в силу еще ряд законов, в том числе о пособиях для семей с детьми до трех лет, об индексации материнского капитала. Какие еще изменения ждут россиян с 1 января 2020 года, читайте в материале на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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