В Британии оправдались за внесение украинского трезубца в экстремистский список
Британское посольство на Украине оправдалось за внесение местной полицией украинского трезубца в пособие, в котором был представлен список экстремистских символов.
В Великобритании также подчеркнули, что глубоко уважают официальные символы государственности Украины: флаг, герб и гимн.
- Мы осознаем и сожалеем об оскорблении, причиненном появлением украинского трезубца в наглядном пособии британской полиции, - заявили в Британии.
В посольстве отметили, что продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность этой страны. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.
В воскресенье, 19 января, в посольстве Украины в Лондоне возмутились включением местной полицией трезубца — герба страны — в пособие по экстремистским символам.
- Включение трезубца в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, возмутительно, - отметила украинская сторона.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский трезубец приравняли к свастике. В Британии его внесли в списки экстремистских символов. В местной полиции ответили, что в методичке четко прописано: не все символы могут нести террористическую или экстремистскую. нагрузку
ИСТОЧНИК KP.RU