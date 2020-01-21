21 Янв. 2020 2020-01-21T10:44:16+03:00

В Британии оправдались за внесение украинского трезубца в экстремистский список Фото: REUTERS

Власти Великобритании также отметили, что глубоко уважают официальные символы государственности Украины

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Британское посольство на Украине оправдалось за внесение местной полицией украинского трезубца в пособие, в котором был представлен список экстремистских символов.

В Великобритании также подчеркнули, что глубоко уважают официальные символы государственности Украины: флаг, герб и гимн.

- Мы осознаем и сожалеем об оскорблении, причиненном появлением украинского трезубца в наглядном пособии британской полиции, - заявили в Британии.

В посольстве отметили, что продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность этой страны. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

В воскресенье, 19 января, в посольстве Украины в Лондоне возмутились включением местной полицией трезубца — герба страны — в пособие по экстремистским символам.

- Включение трезубца в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, возмутительно, - отметила украинская сторона.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский трезубец приравняли к свастике. В Британии его внесли в списки экстремистских символов. В местной полиции ответили, что в методичке четко прописано: не все символы могут нести террористическую или экстремистскую. нагрузку

ИСТОЧНИК KP.RU