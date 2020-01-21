2020-01-21T10:31:24+03:00
Общество

Кабмин поддержал предложение о чипировании домашних животных

В ближайшее время законопроект может быть внесет в Госдуму
Елена АКИМОВА
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Чипирование домашних питомцев может стартовать уже в 2020 годуЧипирование домашних питомцев может стартовать уже в 2020 годуФото: Иван ПРОХОРОВ
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Чипирование домашних животных в России могут ввести в ближайшее время. Кабмин поддержал предложение, после того, как документ буде доработан, его направят в Госдуму.

— 31 декабря законопроект был внесен Минсельхозом в правительство РФ. После проработки он будет внесен в Госдуму, — пояснили «Известиям» в кабмине.

Документ введет понятие маркировки и учета животных. В настоящий момент отсутствуют способы контроля за домашними питомцами и, как следствие, распространяющимися заболеваниями.

Предполагается, что в качестве маркировки на тело животного или под кожу будут вводиться средства идентификации (сочетание визуального и электронного). Все сведения о маркированных животных внесут в единую базу Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии.

В парламенте изменения назвали «долгожданными» и отметили принципиальность некоторых положений документа.

— Наша позиция понятна. Мы уже сформулировали основные требования: учет животных должен быть бесплатным, должна существовать вариативность идентификации на усмотрение хозяина, а также необходимо создать единую федеральную базу учета, в которую были бы инкорпорированы все остальные, — пояснил парламентарий, - пояснил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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