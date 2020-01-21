Кабмин поддержал предложение о чипировании домашних животных
Чипирование домашних животных в России могут ввести в ближайшее время. Кабмин поддержал предложение, после того, как документ буде доработан, его направят в Госдуму.
— 31 декабря законопроект был внесен Минсельхозом в правительство РФ. После проработки он будет внесен в Госдуму, — пояснили «Известиям» в кабмине.
Документ введет понятие маркировки и учета животных. В настоящий момент отсутствуют способы контроля за домашними питомцами и, как следствие, распространяющимися заболеваниями.
Предполагается, что в качестве маркировки на тело животного или под кожу будут вводиться средства идентификации (сочетание визуального и электронного). Все сведения о маркированных животных внесут в единую базу Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии.
В парламенте изменения назвали «долгожданными» и отметили принципиальность некоторых положений документа.
— Наша позиция понятна. Мы уже сформулировали основные требования: учет животных должен быть бесплатным, должна существовать вариативность идентификации на усмотрение хозяина, а также необходимо создать единую федеральную базу учета, в которую были бы инкорпорированы все остальные, — пояснил парламентарий, - пояснил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
ИСТОЧНИК KP.RU