2020-01-21T11:42:36+03:00
Политика

Клишас: И после поправок в Конституцию Россия будет выполнять международные обязательства

Сенатор пояснил, что Конституционный суд должен определять, может ли страна следовать договору, который может противоречить Основному закону страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Андрей Клишас. Фото: Андрей Епихин / ТАССАндрей Клишас. Фото: Андрей Епихин / ТАСС
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Россия не стремится к изоляции и после принятия поправок в Конституцию будет выполнять все свои международные обязательства. Так глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал поправку, согласно которой устанавливается приоритет Основного закона страны.

«Подчеркну, что мы не идем к какой-то изоляции, мы не пытаемся уйти от исполнения наших международных обязательств. Этого нет», - сказал сенатор.

Клишас отметил, что Россия будет отстаивать суверенитет и «конституционно-правовую идентичность», а Конституционный суд должен определить, может ли страна следовать международным соглашениям, истолкования которых может противоречить Основному закону страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 21 января в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству состоится первое обсуждение законопроекта, предложенного президентом России Владимиром Путиным о внесении изменений в Конституцию. В числе предложенных правок было закрепление приоритета основного закона России над всеми международными договорами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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