Клишас: И после поправок в Конституцию Россия будет выполнять международные обязательства
Россия не стремится к изоляции и после принятия поправок в Конституцию будет выполнять все свои международные обязательства. Так глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал поправку, согласно которой устанавливается приоритет Основного закона страны.
«Подчеркну, что мы не идем к какой-то изоляции, мы не пытаемся уйти от исполнения наших международных обязательств. Этого нет», - сказал сенатор.
Клишас отметил, что Россия будет отстаивать суверенитет и «конституционно-правовую идентичность», а Конституционный суд должен определить, может ли страна следовать международным соглашениям, истолкования которых может противоречить Основному закону страны.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 21 января в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству состоится первое обсуждение законопроекта, предложенного президентом России Владимиром Путиным о внесении изменений в Конституцию. В числе предложенных правок было закрепление приоритета основного закона России над всеми международными договорами.
ИСТОЧНИК KP.RU