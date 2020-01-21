Безопасность лифтов проконтролируют на государственном уровне

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:21:57+03:00

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В России может появиться ведомство, которое проследит за безопасностью лифтов. Соответствующее предложение прописано в законопроекте, который готовит Ростехнадзор. Новое ведомство будет отслеживать безопасность подъемных механизмов, ведь сегодня почти четверть всех лифтов используются после окончания срока эксплуатации. Еще восемь лет назад подъемники исключили из списка опасных объектов, и их безопасность фактически никто не контролирует.

Помимо лифтов в зону ответственности новой структуры попадут подъемные платформы для инвалидов, пассажирские конвейеры и эскалаторы.

- Очевидно, что необходимо устранить правовые пробелы и создать единую систему надзора на всех стадиях — от проектирования лифтов до их демонтажа, - комментирует «Известиям» ответственный секретарь экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

В пресс-службе Ростехнадзора отметили, что еще в 2017 году постановлением правительства № 743 были утверждены правила безопасного использования и содержания лифтов. Однако госконтроль за соблюдением этих правил владельцами оборудования не предусмотрен.

Сейчас новые правила актуальны, и разработка законопроекта почти завершена.

В 2019 году было сразу несколько ЧП с лифтами. В Москве в частной клинике на Рублевском шоссе рухнул лифт с людьми. В кабине находились шесть пациентов, которые, к счастью, не пострадали

Еще один случай произошел в Санкт-Петербурге. В роддоме в шахту упал грузовой лифт с рабочими. Несколько человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU