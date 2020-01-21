"Бредовые высказывания": Поклонская раскритиковала заявление Водонаевой о маткапитале

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:36:18+03:00

Депутат Госдумы отметила, что материнский капитал нельзя потратить на "водку и веселье", потому что его нельзя обналичить

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Депутат Государственной думы Наталья Поклонская назвала "бредовыми высказываниями" заявление российской модели и телеведущей Алены Водонаевой о маткапитале.

- Посвящать таким "звездам" целые телешоу на центральных каналах, тем самым обеспечивая им еще больший пиар, — большая ошибка, - также отметила Поклонская.

Депутат подчеркнула, что государственные выплаты нельзя потратить на "водку и веселье", потому что их нельзя обналичить.

- В стране есть масса проблем, достижений, планов, героев — вот чему и кому стоит посвящать телепрограммы, - отметила Поклонская.

Депутат заявила, что не стоит путать ведущих "Дома-2", которые, по словам Поклонской, только и умеют, что устраивать склоки.

- Нечего пичкать людей своей глупостью, - заключила Поклонская.

Напомним, ранее Алена Водонаева в своих соцсетях написала, что заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить материнский капитал.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в своих социальных сетях модель и телеведущая Алена Водонаева призвала российских женщин не рожать «в стране рабов». Пост звезды вызвал бурные негодования среди представителей власти.

ИСТОЧНИК KP.RU