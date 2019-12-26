Алена Водонаева призвала женщин «не рожать рабов»

Мне абсолютно плевать, какие мысли бродят в голове полусветской питомицы «Дома-2», ровно до того момента, пока они не транслируются на двухмиллионную аудиторию. Именно столько подписчиков в Инстаграмме у Алены Водонаевой. Население двух крупных городов – Ростов и Красноярск. И все они, за исключением ботов, прочли вот это:

«К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать». И самая мякотка, которая уже обошлась Западной Европе частичной потерей национальной и культурной идентичности:

«Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству» - бесперебойно исторгает из себя шизо-либеральные и русофобские штампы звезда «Дома-2».

Зимняя прогулка мамы с ребенком в парке Екатеринбурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ

К сожалению, в постиндустриальном мире, чтобы совершить диверсию, не обязательно закладывать взрывчатку под железнодорожный мост. Мост починят, а сознание человека – нет. Эффект разный.

Мы опять на пороге демографической катастрофы. Впервые, с 2008 года, естественная убыль населения страны превысила 200 тысяч человек в год. По этой теме высказались все – от ООН и Росстата, до правительства и вице-премьера Татьяны Голиковой: «Мы катастрофически теряем население нашей страны…». И Алена Водонаева тоже высказалась, вовремя. И аудитория у нее, как говорится, «целевая» для таких заявлений – барышни репродуктивного возраста. Недоброжелатели России, даже если бы хотели, не смогли бы придумать и провернуть такую диверсию. Сами, все сами…

У нас, достаточно успешно борются в интернете с ложными сообщениями о минированиях, пропагандой фашизма и религиозного экстремизма. Ловят педофилов и тех, кто провоцирует подростков-суицидников. Наказывают, штрафуют, блокируют аккаунты. А вот с такими заявлениями в вымирающей стране как быть? В чьих полномочиях прикручивать такие «фонтаны мудрости»? Ни в чьих. Можно только предположить, что репродуктивная функцию у нас окончательно поручена мигрантам. Алену Водонаеву они не читают.

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