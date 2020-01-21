Ликсутов: количество поездок на личных автомобилях в Москве сократилось на треть

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:26:25+03:00

Статистика погибших в ДТП на 100 тысяч человек снизилась вдвое

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Среднее количество поездок одного автомобиля сократилось на треть с 2010 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В 2019 году на один легковой автомобиль приходилось 1,02 поездки, а в 2010 году - 1,52 поездки в день.

Ликсутов также отметил, что такая тенденция наблюдается вопреки существенному увеличению количества автомобилей. В 2019 году их было зарегистрировано 8 миллионов в Москве.

В будни доля использования легкового транспорта снизилась с 38% до 30% за те же девять лет, а статистика погибших в ДТП на 100 000 сократилась вдвое до 3,5 человек.

По его словам, за тот же период количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения сократилось почти в два раза - до 3,5 в 2019 году.

Ранее сайт kp.ru писал о статистике смертности, подведённой в конце мотосезона 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU