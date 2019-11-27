Итоги мотосезона-2019: аварий и погибших меньше, самые безопасные месяцы – июль и август

Выжили только культурные?

Статистика аварийности с участием мотоциклистов — очень важный показатель того, как на самом деле обстоят дела с безопасностью дорожного движения. Потому что, несмотря на все меры по снижению аварийности, основные причины происшествий с участием железных «коней» и их «всадников» никуда не уходят: мотоциклы все так же легковесны по сравнению с автомобилями, а мотоциклисты — практически не защищены от травм даже в случае падения на минимальной скорости движения. Безопасность мотолюбителей зависит исключительно от их мастерства, а также от уровня общей культуры на дорогах. Которая выражается в готовности каждого участника движения думать не только о себе и своих пассажирах, но и о тех, кто едет рядом. Следовательно, снижение числа ДТП с участием мотоциклистов может свидетельствовать о росте культурного уровня российских водителей.

«В 2018-м число погибших по вине водителей мотоциклов увеличилось почти на 6%, однако в этом году негативную тенденцию удалось переломить. До конца декабря остается еще полтора месяца, однако уже сейчас можно говорить о значительном сокращении числа ДТП с мотоциклистами и погибших в этих авариях людей» - комментирует заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич. Согласно статистике Госавтоинспекции МВД России, с января по октябрь на дорогах России произошло 4299 ДТП по вине мотоциклистов, и это на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этих происшествиях погибли 492 (снижение к прошлому году — на 14,6%), получили травмы 4642 (на 4,5% меньше, чем годом ранее) человека.

«Самым сложным месяцем мотосезона (длится с мая по сентябрь) стал июнь: 811 ДТП (+ 5,3%) погибли 95 (+ 4,4%) и пострадали 857 человек. Причины этого всплеска аварийности аналитикам Госавтоинспекции только предстоит узнать, но, вероятно, не последнюю роль сыграла погода — июнь в этом году на большей части европейской территории России был жарким и солнечным, а значит — мотоциклетным. Июль и август погодой радовали гораздо реже — и статистика аварийности с участием мотоциклов выглядит лучше: в июле ДТП с участием мотоциклистов произошло на 19,3% меньше, чем год назад, в августе – на 19,1%. Количество погибших в этих авариях уменьшилось на 35,7% и 30,6%, соответственно!» - добавляет Сергей Хранцкевич.

И, конечно, одной только плохой погодой такие цифры не объяснишь. Мото - и автолюбители действительно стали лучше уживаться на дорогах?

Так ли страшен новичок?

Координатор сообщества «МотоМосква» Дмитрий Щеголев полагает, что одной из весомых причин снижения аварийности и смертности мотоциклистов – усложнение программ подготовки мотоциклистов в автошколах и увеличение числа мест, где можно пройти дополнительную подготовку: «Школы пересмотрели свои алгоритмы подготовки пилотов – появились дополнительные занятия по улучшению качества вождения, по контраварийному вождению. Кроме того, развиваются спортивные общества, где обучают мотоджимхане (прохождение извилистой трассы на небольшой и средней скорости – ред.), проводят кроссовую и эндуро-подготовку (эндуро – прохождение сложной трассы на пересеченной местности с большим количеством препятствий: бревен, валунов, глубоких луж). Мотоциклист, который, закончив мотошколу, посещает эти тренинги, серьезно прибавляет в навыках, гораздо увереннее чувствует себя на дороге».

Мотожурналист Андрей Родионов согласен с тем, что новички стали серьезнее готовиться к выездам на дорогу, однако считает, что, несмотря на это, именно начинающие остаются главной проблемой: «Основная причина сокращения числа ДТП и погибших – рост уровня культуры начинающих мотолюбителей: они воспринимают мотоцикл как опасное транспортное средство – и лучше готовятся. Но, несмотря на это, по-прежнему составляют основную группу риска: большинство новичков не отдает себе отчета в том, что базовый уровень подготовки в автошколе не соответствует требованиям, которые предъявляет современный город».

В том, что эту проблему удастся решить быстро, Андрей Родионов сомневается: «Мы можем сколько угодно говорить обо всех изменениях, которые необходимо ввести в систему подготовки, но у нас некому инициировать принятие этих изменений в виде законов. Экспертное сообщество в мотоциклетной сфере просто умерло. Я просто не знаю специалистов, которые, с одной стороны, владели бы полной статистикой, могли анализировать данные и делать выводы – и были бы при этом вхожи, к примеру, в думские кабинеты. Ну, нет таких!», - сетует журналист.

- Мотоцикл — это не хобби, и не символ бунта против общества, это, прежде всего, транспортное средство повышенной опасности. И, так как мотоциклист – равноправный участник дорожного движения, он должен соблюдать те же правила, как и водители других ТС: придерживаться разрешенной скорости, соблюдать требования знаков и разметки, с уважением относиться к другим участникам. Следующим шагом должен стать рост качества обучения в мотошколах, включение в него таких важных тем, как анализ защитной экипировки, развитие культуры дорожного движения, и, конечно же, необходимый уровень практической подготовки водителя двухколесного средства. Что бы он не только знал ответы вопросы из теста и умел ездить между конусов, но и реально был готов к движению в условиях городских дорог. Такой запрос в адрес государственной власти может поступить не только от человека, имеющего права категории А, а от любого представителя экспертного сообщества, ведь у нас общие дороги и общие интересы, - отмечает президент экспертного центра «Движение без опасности», член правительственной комиссии по БДД Наталья Агре.

Мопеды: права на жизнь

Статистика происшествий с участием водителей мопедов и скутеров – еще более интересная. Количество аварий (1998) и число раненых (2166) практически не изменились по сравнению с прошлым годом (оба показателя демонстрируют минимальное снижение – по 0,5% каждый), а вот число погибших сократилось довольно заметно – более чем на 10%! Давайте разбираться, почему цифры выглядят именно так. Аналитики российской Госавтоинспекции полагают, что положительная динамика по погибшим в ДТП со скутерами объясняется ростом процента подготовленных скутеристов. «С 2013 года водители мопедов и скутеров должны иметь право управления категории М, а, значит, учатся и готовятся к экзаменам. Количество ДТП и пострадавших не сокращается потому, что мопеды и скутеры по-прежнему очень доступны, и при этом с каждым годом становятся все совершеннее и мощнее. Все больше людей каждый год решает сесть на скутер, и далеко не все новички проходят обучение в автошколе, а, значит, едут “до ближайшего столба” или любой сложной ситуации на дороге. У тех, кто подготовку не проходил, шансов выйти из нее без потерь, как правило, не бывает» - уточняет Сергей Хранцкевич.

Тренируйся на А2-шках

После того, как опыт по внедрению прав категории “М” признали успешным, в Госавтоинспекции МВД России задумались о введении поэтапного доступа и к мотоциклам. Это решение выглядит абсолютно логичным, если поставить в одно “стойло” все существующие сегодня типы “мотоконей”: огромное разнообразие компоновок, размеров, весов и объемов двигателя. В МВД России предлагают ввести новую подкатегорию А2, к которой будут отнесены мотоциклы мощностью до 35 кВт (47,6 л.с.). Чтобы получить возможность сесть на более мощный мотоцикл, начинающий водитель должен будет сначала два года потренироваться на чем-нибудь попроще из подкатегории А2. Правда, это правило хотят распространить только на водителей младше 24 лет, потому что, по статистике, самая опасная категория байкеров - 18-20-летние “чайники” верхом на “реактивных двигателях” - мощных, тяжелых байках, которые требуют от ездока не только продвинутых навыков управления, но и недюжинной физической силы.

Москва – мотодром БАЙКонур

Отдельно стоит сказать о ситуации с мотодвижением в Москве. Несмотря на высокий уровень жизни и, как следствие, большое количество дорогих, мощных мотоциклов, статистика ДТП с их участием в столице радует уверенной динамикой снижения. Как заявил глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, за последние шесть удалось вдвое сократить число погибших в ДТП с участием мотоциклов, количество аварий за это же время сократилось на 44%. По оценке Ликсутова, мотоциклистам в Москве стало комфортнее, многие ТЦ и другие площадки не берут с мотоциклистов денег за парковку, в городе проходит множество мотофестивалей, ориентированных на повышение интереса к байк-культуре и улучшение имиджа байкеров. Правда, мотолюбители могут и сами улучшить свой имидж в глазах других водителей - если не будут нарушать ПДД и агрессивно мешать другим участникам движения: по словам Максима Ликсутова – одна из основных причин смертельных ДТП с участием мотоциклистов - значительное превышение ими скорости.

Госавтоинспекция рекомендует: цените свою жизнь

Предлагаемые Госавтоинспекцией МВД России изменения принципа допуска водителей к управлению тяжелыми мощными мотоциклами, без сомнения, дадут свои результаты: через несколько лет процент неподготовленных людей на мощных байках будет меньше. Однако стоит напомнить о том, что прозвучало в начале материала: убрать все факторы риска для мотоциклистов НЕВОЗМОЖНО: байки будут все так же легковесны по сравнению с авто, а мотоциклисты - все так же незащищены.

«Когда мы начинали реализацию Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (одна из составляющих нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – ред.), то решили добиваться того, чтобы в голове каждого водителя фигурировала установка: «Мне очень дорога моя жизнь»», - говорит заместитель начальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции Олег Понарьин. – «Это убеждение подходит действительно каждому. Да, это заимствованный подход, европейский, но он многократно доказал свою эффективность и сейчас активно распространяется по миру как центральная идея любой стратегической линии по безопасности дорожного движения. Когда человек начинает в полной мере осознавать, что выше жизни нет ничего, он перестает подвергать ее риску. Чем больше таких людей на дороге, тем выше шансы каждого!», - уверен замначальника российской Госавтоинспекции.

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»