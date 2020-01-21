Госдума одобрила возможность строить жилье на садовом участке за маткапитал
В ходе первого чтения Госдума приняла законопроект, который предполагает возможность строить жильё на садовом участке за счет средств материнского капитала. Об этом заявили на официальном сайте российского парламента.
- Первое чтение прошел законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке. Эти поправки необходимы, потому что с 1 января 2019 года жилой дом можно строить не только на участке, предназначенном под ИЖС, но и на садовом участке, - сказано в сообщении.
Если закон вступит в силу, то обладатели материнского капитала смогут потратить его на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, где бы он ни стоял - на садовом участке или на земле под ИЖС.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, когда могут начаться выплаты материнского капитала уже за первого ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU