Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:52:56+03:00

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В комитете по госстроительству и законодательству Госдумы 21 января обсудили законопроект, подготовленный президентом, о поправках в Конституцию. В Послании Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что допускает, что в главный закон страны могут внести ряд изменений. Например, в Конституции предложено закрепить ряд социальных гарантий, прописать новые требования к кандидатам в президенты и новые функции Госдумы - в парламенте будут одобрять министров и премьера.

Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о поправке к Конституции. Предложено рассмотреть документ на заседании парламента 23 января.

Глава комитета Павел Крашенинников сообщил, что депутаты подготовят к этой дате поправки, которые будут касаться случаев неутверждения кандидатуры премьера, а также случаев прекращения полномочий министров.

- Изменения в Конституцию не предполагают отставок, в частности, отставки ГД, -приводит слова Крашенникова пресс-служба Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU