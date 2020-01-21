Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении
В комитете по госстроительству и законодательству Госдумы 21 января обсудили законопроект, подготовленный президентом, о поправках в Конституцию. В Послании Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что допускает, что в главный закон страны могут внести ряд изменений. Например, в Конституции предложено закрепить ряд социальных гарантий, прописать новые требования к кандидатам в президенты и новые функции Госдумы - в парламенте будут одобрять министров и премьера.
Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о поправке к Конституции. Предложено рассмотреть документ на заседании парламента 23 января.
Глава комитета Павел Крашенинников сообщил, что депутаты подготовят к этой дате поправки, которые будут касаться случаев неутверждения кандидатуры премьера, а также случаев прекращения полномочий министров.
- Изменения в Конституцию не предполагают отставок, в частности, отставки ГД, -приводит слова Крашенникова пресс-служба Госдумы.
ИСТОЧНИК KP.RU